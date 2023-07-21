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Денис Глушаков рассказал о своем будущем

С февраля 2023 года хавбек выступал за «Пари НН».
21 июля 2023 19:17
автор: Степан Шереметьев

Бывший игрок сборной России Денис Глушаков высказался о своем будущем.

«Не планирую ли остаться в пляжном футболе? Нет, это была разовая акция для популяризации пляжного футбола в преддверии их турнира. И я сам себя почувствовал на песке. Своеобразная вещь», - приводит слова игрока «СЭ».

Так, в июле Глушаков принял участие в чемпионате России по пляжному футболу в составе клуба «Строгино».

Напомним, что с февраля 2023 года Глушаков выступал за «Пари НН», в составе которого забил один мяч в девяти матчах. Хавбек покинул нижегородский клуб по окончании сезона.

источник: «Спорт-Экспресс»
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