Кузяев дебютировал за «Гавр» в товарищеском матче против «ПСЖ»

В данные минуты продолжается товарищеский матч между французскими клубами «ПСЖ» и «Гавр».

30-летний российский полузащитник Далер Кузяев дебютировал за свою новую команду. Экс-игрок «Зенита» вышел на поле в составе «Гавра» после перерыва.

Напомним, Кузяев стал игроком французской команды 12 июля. Его контракт с «Гавром» рассчитан до середины 2025 года.

Далер Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года. За этот период российский полузащитник провел за команду из Санкт-Петербурга 183 матча, забил 23 гола и оформил 29 результативных передач.