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РФС выкатил сетку Пути Регионов FONBET Кубка России!

Игры с участием медиакоманд пройдут 1-2 августа в Москве.
РФС выкатил сетку Пути Регионов FONBET Кубка России!
21 июля 2023 19:31
автор: Сергей Иванов
автор фото: FONBET

Стали известны даты первых матчей «Амкала», 2Drots и «Родины Медиа» в рамках Пути Регионов FONBET Кубка России сезона-2023/24.

Герман выводит свою команду против ногинского «Знамени» 1 августа в 19:30. Притопить за одного из основателей русского медиа-футбола (или, наоборот, против) можно будет на стадионе Академии ФК «Спартак» и начнется в 19:30. В случае победы во втором раунде амкаловцев ждет ивановский «Текстильщик».

2Drots на днях затащили в финале Московского Кубка Селебрити, теперь попытаются сделать то же самое с «Сахалином». Слон и Ко играют 2 августа на «Москвиче» в 13:00. Если все пройдет по-нашему, то в следующем раунде мчим в гости к «Мурому».

Действующий чемпион MFL «Родина Медиа» также 2 августа сыграет на «Спартаковце» с «Динамо» (Вологда). Команда Димона Тарасова начнет в 16:30, а в следующем раунде победитель сыграет с костромским «Спартаком».

Первая стадия Пути регионов состоит из шести раундов. В каждом из них команды сыграют по одному матчу, а четыре победителя попадут в плей-офф Пути Регионов. В нем их уже ждут поединки с клубами РПЛ.

Полная сетка Пути Регионов FONBET Кубка России лежит здесь.

Подробнее о схеме розыгрыша – на cup.rfs.ru.

источник: «Советский спорт»
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