Руководство женской сборной Нидерландов раскритиковало организацию чемпионата мира

Руководство женской национальной команды Нидерландов выступило с критикой организацию чемпионата мира, проходящего в Новой Зеландии, сообщает Reuters.

По данным источника, возмущение тренерского штаба вызвало состояние поля, на котором вынуждена тренироваться сборная.

«Ранее мы уже высказывали опасения по поводу крикетного поля, нам обещали что-то сделать, но все осталось. Мы очень разочарованы и злы. Мы хотим хорошо подготовиться к первому матчу против Португалии, мы топ-команда. И то, что есть – это не подходит. Это дилетантство. Падение на таком газоне может привести к травмам, мы не можем играть на поле в полном составе», - сказал главный тренер сборной Андрис Йонкер.

Ранее Нидерландская футбольная ассоциация (KNVB) заявила об обеспокоенности еще в октябре, когда инспектора ФИФА посещали Новую Зеландию.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии.