ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Руководство женской сборной Нидерландов раскритиковало организацию чемпионата мира

В национальной команде возмущены условиями тренировок в Новой Зеландии.
21 июля 2023 19:32
автор: Александр Евграфов

Руководство женской национальной команды Нидерландов выступило с критикой организацию чемпионата мира, проходящего в Новой Зеландии, сообщает Reuters.

По данным источника, возмущение тренерского штаба вызвало состояние поля, на котором вынуждена тренироваться сборная.

«Ранее мы уже высказывали опасения по поводу крикетного поля, нам обещали что-то сделать, но все осталось. Мы очень разочарованы и злы. Мы хотим хорошо подготовиться к первому матчу против Португалии, мы топ-команда. И то, что есть – это не подходит. Это дилетантство. Падение на таком газоне может привести к травмам, мы не можем играть на поле в полном составе», - сказал главный тренер сборной Андрис Йонкер.

Ранее Нидерландская футбольная ассоциация (KNVB) заявила об обеспокоенности еще в октябре, когда инспектора ФИФА посещали Новую Зеландию.

Чемпионат мира по футболу среди женщин проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии.

источник: «Рейтер»
«Динамо» – «Краснодар»: Александр Черников удвоил преимущество гостей
Голевая передача на счету Джона Кордобы
21.07.2023 19:43
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Динамо» – «Краснодар»: Джон Кордоба стал автором первого забитого мяча в новом сезоне РПЛ
«Динамо» – «Краснодар»: Джон Кордоба стал автором первого забитого мяча в новом сезоне РПЛ
Игра между командами стартовала в 19:00 мск.
21.07.2023 19:34
Футбол
автор: Сергей Иванов
РФС выкатил сетку Пути Регионов FONBET Кубка России!
РФС выкатил сетку Пути Регионов FONBET Кубка России!
Игры с участием медиакоманд пройдут 1-2 августа в Москве.
21.07.2023 19:31
Футбол
автор: Сергей Иванов
Кузяев дебютировал за «Гавр» в товарищеском матче против «ПСЖ»
Он перешел во французский клуб из «Зенита».
21.07.2023 19:26
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Денис Глушаков рассказал о своем будущем
С февраля 2023 года хавбек выступал за «Пари НН».
21.07.2023 19:17
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Ловчев: Медина – отличный футболист, но 10-12 голов за сезон в «Спартаке» он не забьёт
Ранее парагваец играл за ЦСКА.
21.07.2023 19:11
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Гранат назвал неправильным решение назначить Бальбуэна капитаном «Динамо»
До этого игрок приостанавливал контракт с московским клубом.
21.07.2023 18:54
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Васко да Гама» сделал предложение ЦСКА о трансфере Карраскаля
«Васко да Гама» сделал предложение ЦСКА о трансфере Карраскаля
Игрок близок к уходу из московского клуба.
21.07.2023 18:36
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Лацио» приобрел автора покера в ворота «Реала»
Он перебрался из «Нью-Йорк Сити».
21.07.2023 18:20
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.