«Краснодар» обыгрывает «Динамо» после первого тайма стартовой игры нового сезона РПЛ

Завершился первый тайм матча первого тура чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле принимает «Краснодар».

Отметим, что после первой половины встрече гости обыгрывают своего соперника со счетом 2:0. В составе «быков» голы забили нападающий Джон Кордоба, отличившийся на 28-й минуте, и полузащитник Александр Черников (36). К слову, колумбиец записал на свой еще и результативную передачу.

Игру между командами обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

По итогам прошедшего сезона «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Что касается «Динамо», то бело-голубые финишировали девятыми (45 очков).