«Гавр» проиграл «ПСЖ» в дебютном матче Далера Кузяева

Футболисты «Гавра» проиграли «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче. Встреча в Париже завершилась со счетом 2:0 в пользу действующих чемпионов Франции.

Этот матч стал дебютным для российского полузащитника Далера Кузяева, перешедшего в состав «Гавра» из «Зенита». Футболист появился на поле после перерыва и провёл весь второй тайм.

В составе победителей забитыми мячами отметились нападающие Уго Экитике и Килиан Мбаппе.

30-летний Далер Кузяев перешёл в «Гавр» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт российского полузащитника с французским клубом рассчитан до лета 2025 года.

По итогам прошлого сезона «Гавр» поднялся в Лигу 1.