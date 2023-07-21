«Динамо» – «Краснодар»: полузащитник гостей Батчи довел счет до разгромного

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» проходит матч первого тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром».

Отметим, что подопечные Владимира Ивича забили третий гол в ворота московской команды. На 53-й минуте встречи забитым мячом отличился полузащитник Жоау Батчи. В первом тайме голы забили Джон Кордоба (28) и Александр Черников (36).

Напомним, что игру между командами обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

По итогам прошедшего сезона «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Что касается «Динамо», то бело-голубые финишировали девятыми (45 очков).