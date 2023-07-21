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«Динамо» – «Краснодар»: Федор Смолов сократил отставание в счете

Бело-голубые по-прежнему близки к тому, что потерпеть домашнее поражение.
«Динамо» – «Краснодар»: Федор Смолов сократил отставание в счете
21 июля 2023 20:27
автор: Сергей Иванов
автор фото: «Советский спорт»

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» проходит матч первого тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром».

Отметим, что на 61-й минуте хозяева сократили отставание в счете. Автором забитого мяча стал нападающий Федор Смолов. В составе гостей голы забили Джон Кордоба (28), Александр Черников (36) и Жоау Батчи (53).

Напомним, что игру между командами обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

По итогам прошедшего сезона «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Что касается «Динамо», то бело-голубые финишировали девятыми (45 очков).

источник: «Советский спорт»
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