«Динамо» – «Краснодар»: Федор Смолов сократил отставание в счете

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» проходит матч первого тура чемпионата России между «Динамо» и «Краснодаром».

Отметим, что на 61-й минуте хозяева сократили отставание в счете. Автором забитого мяча стал нападающий Федор Смолов. В составе гостей голы забили Джон Кордоба (28), Александр Черников (36) и Жоау Батчи (53).

Напомним, что игру между командами обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург).

По итогам прошедшего сезона «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков. Что касается «Динамо», то бело-голубые финишировали девятыми (45 очков).