«Краснодар» победил «Динамо» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги

Футболисты «Краснодара» победили московское «Динамо» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги.

Встреча на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Джон Кордоба (28-я минута) после голевой передачи Эдуарда Сперцяна, Александр Черников (36) и Жоау Батчи (53). У хозяев поля на 61-й минуте гол забил Федор Смолов.

Отметим, что в матче второго тура «Динамо» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Краснодар» у себя примет «Сочи».

РПЛ

1-й тур

«Динамо» – «Краснодар» – 1:3 (0:2)

Голы: Смолов, 61 – Кордоба, 28. Черников, 36. Батчи, 53.