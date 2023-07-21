Федор Смолов стал шестым бомбардиром в истории чемпионатов России

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов, забивший гол в матче первого тура с «Краснодаром», стал шестым бомбардиром в истории чемпионатов России, сообщает портал Opta Sports.

Гол на 61-й минуте матча стал для Смолова 105-м по счету, забитым в матчах Российской премьер-лиги.

Лидирует в списке Артем Дзюба, на счету которого 156 голов. Далее расположились Олег Веретенников (140), Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (129) и Дмитрий Лоськов (120).

В первом туре «Динамо» проиграло «Краснодару» со счетом 3:1.