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Федор Смолов стал шестым бомбардиром в истории чемпионатов России

В споре бомбардиров он обогнал Романа Павлюченко.
21 июля 2023 21:03
автор: Александр Евграфов

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов, забивший гол в матче первого тура с «Краснодаром», стал шестым бомбардиром в истории чемпионатов России, сообщает портал Opta Sports.

Гол на 61-й минуте матча стал для Смолова 105-м по счету, забитым в матчах Российской премьер-лиги.

Лидирует в списке Артем Дзюба, на счету которого 156 голов. Далее расположились Олег Веретенников (140), Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (129) и Дмитрий Лоськов (120).

В первом туре «Динамо» проиграло «Краснодару» со счетом 3:1.

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