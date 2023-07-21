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Агент Тюкавина не хочет для форварда «Динамо» судьбы Кузяева

Он считает, что его клиент должен иметь достойную зарплату.
21 июля 2023 21:09
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о возможном переходе своего клиента в европейский клуб.

«По Тюкавину ближайшие три-пять туров вообще не хочу разговаривать. Я не буду бегать ни в один клуб и просить, чтобы его куда-то взяли. Если будет предложение - будем разговаривать.

Насколько пример Кузяева и его переезд во Францию вдохновляет Тюкавина? Для нас - не пример. Костя не поедет на в 10 раз меньшую зарплату в Европу. Ему 21 год, не забывайте. Тюкавин за еду никуда не поедет играть», - приводит слова агента Metaratings.ru.

Добавим, что в первом туре РПЛ «Краснодар» победил московское «Динамо» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. У бело-голубых на 61-й минуте гол забил Федор Смолов.

В матче второго тура «Динамо» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Краснодар» у себя примет «Сочи».

источник: «Метарейтинг»
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