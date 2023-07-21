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Стала известна посещаемость стартового матча Российской премьер-лиги

Матч проходил в Москве.
21 июля 2023 21:55
автор: Александр Евграфов

Посещаемость стартового матча нового сезона Российской премьер-лиги составила 9612 человек.

Матч, в котором встречались московские «Динамо» и «Краснодар» проходил в Москве, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».«Краснодар» одержал победу со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Джон Кордоба (28-я минута), Александр Черников (36) и Жоау Батчи (53). У хозяев поля на 61-й минуте гол забил Федор Смолов.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте.

источник: «Советский спорт»
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