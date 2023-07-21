В «Динамо» рассказали, стоит ли ждать трансферов в стан московской команды

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поле поражения бело-голубых от «Краснодара» (1:3) сообщил, стоит ли ждать трансферов в стан московской команды.

«Стоит ждать трансферов в «Динамо» в ближайшее время. Посмотрим, сколько. Я не хочу сейчас разбрасываться обещаниями, но есть нацеленность на усиление», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Добавим, что в первом туре РПЛ «Краснодар» победил московское «Динамо» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. У бело-голубых на 61-й минуте гол забил Федор Смолов.

В матче второго тура «Динамо» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Краснодар» у себя примет «Сочи».