Тренер «Динамо» Личка высказался о поражении клуба в матче первого тура РПЛ с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча первого тура чемпионата России, в котором его клуб потерпел домашнее поражение от «Краснодара» (1:3).

— Важным моментом для меня стало то, когда соперник забил первый гол. Для команды это было ментально некомфортно. Начали бояться, перестали верить в себя. То, что соперник забил гол — ничего не значит. Надо продолжать играть, сохранять психологическое равновесие. Первый и третий голы — всего навсего глупые ошибки, но надо быть сильнее психологически.

Играли первые 20-25 минут неплохо, были и хорошие моменты, но у нас немного не получилось их реализовать. «Краснодар» сегодня отличался от нас, ждал быстрые контратаки, был готов. Футбол — игра ошибок. Победит та команда, которая их сделала меньше и которая умело использовала ошибки соперников. «Краснодар» сегодня сделал это прекрасно, счет оправданный.

Когда ждать усиления? Трансферное окно открыто до середины сентября. Усиление, я уверен, ещё будет. Мы решаем этот вопрос со спортивным директором. Имена не буду говорить, так как никого ещё не подписали. А так, думаю, усиление будет, — заявил Личка в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Отметим, что в матче второго тура «Динамо» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов». Встреча состоится 29 июля.