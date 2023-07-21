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Ахметов – о победе над «Динамо»: есть над чем работать, но позитивные моменты есть

Сегодня, 21 июля, краснодарский клуб обыграл своего соперника в выездной встрече.
21 июля 2023 22:24
автор: Никита Плохих

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов прокомментировал выездную победу клуба над «Динамо» (3:1) в матче первого тура чемпионата России.

— Результат, конечно, понравился. Мы выиграли, а это самое главное. Надо улучшать как командную игру, так и собственную. Есть над чем работать, но позитивные моменты есть.

Какие задачи сейчас стоят перед клубом? Ну также стоят высокие задачи как в Кубке, так и в чемпионате. В каждом матче выходить и побеждать. А там уже, как дорога приведет и куда.

Персональные задачи на сезон? Хочется прибавить в индивидуальном плане, в статистике. Больше забить, отдать больше голевых передач, — приводит слова Ахметова корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Отметим, что во втором туре подопечные Владимира Ивича на своем поле примут «Сочи». Игра между командами состоится 30 июля.

источник: «Советский спорт»
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