Матвей Сафонов назвал причину победы «Краснодара» над «Динамо»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов дал комментарий после победы своей команды над московским «Динамо» в матче первого тура чемпионата России.

«Мне сейчас кажется, что мы переждали отрезок в первом тайме - было пару опасных рикошетов. Потом мы забили один, второй и взяли игру под свой контроль. Очень важно было на второй тайм выйти с полной концентрацией, потому что мы не раз уже обжигались при счете 2:0 и проигрывали матчи», - приводит слова голкипера Sport24.

Добавим, что в первом туре РПЛ «Краснодар» победил московское «Динамо» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. У бело-голубых на 61-й минуте гол забил Федор Смолов.

В матче второго тура «Динамо» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Краснодар» у себя примет «Сочи».