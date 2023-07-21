В «Динамо» прокомментировал возможный трансфер экс-игрока «Интера» и «Ромы» Наингголана

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался по поводу возможного подписания бывшего полузащитника «Интера» и «Ромы» Раджи Наингголана.

Ранее стало известно, что представители 35-летнего футболиста предложили бело-голубым заключить трудовое сотрудничество с хавбеком.

– Были сообщения, что «Динамо» предлагали Наингголана подписать. Это правда? Нет, это неправда. Ну может кто-то и предлагал его подписать, но мы его пока не рассматривали, он много курит. С нами не связывались представители, – заявил Гафин в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Напомним, что в данный момент Наингголан пребывает в статусе свободного агента.