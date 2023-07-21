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Смолов заявил, что при желании тренера готов играть в полузащите «Динамо» (видео)

Накануне форвард отличился забитым мячом в матче против «Краснодара» (1:3).
21 июля 2023 23:15
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Динамо» Федор Смолов дал комментарий после матча первого тура чемпионата России с «Краснодаром».

«У меня была плюс-минус похожая роль, как в концовке прошлого чемпионата. Играю ближе к защитникам. Тренеру виднее. Хочет - может ставить меня в полузащиту. Специфика позиции немного другая, нужно привыкнуть», - сказал форвард после игры.

Добавим, что в первом туре РПЛ «Краснодар» победил московское «Динамо» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. У бело-голубых на 61-й минуте гол забил Федор Смолов.

В матче второго тура «Динамо» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Краснодар» у себя примет «Сочи».

источник: «Советский спорт»
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