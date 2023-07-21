«Шахтер» заинтересован Рожерио, которого «Сассуоло» отказался продавать «Спартаку»

«Шахтер» проявляет интерес к левому защитнику «Сассуоло» Рожерио. Об этом информирует журналист Фабио Алейшо.
По данным источника, руководство украинского клуба уже связалось с агентом футболиста.
Ранее переговоры по трансферу бразильца вел «Спартак», но в последний момент «Сассуоло» отказался от сделки.
Добавим, Рожерио выступает за «Сассуоло» с 2017 года. В прошедшем сезоне в составе итальянской команды он принял участие в 37 матчах, в которых отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет пять с половиной миллионов евро.