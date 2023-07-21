Петржела прокомментировал поражение «Динамо» в стартовом матче РПЛ

Бывший главный тренер «Зенит» Властимил Петржела считает, что «Динамо» под руководством Марцелы Лички сможет побороться за место в четверке лучших команд чемпионата, несмотря на поражение в стартовом матче.

«Это была первая игра у Лички в «Динамо», и она ничего не значит. «Краснодар» – очень хорошая команда. Ждал, что для Марцела будет очень сложная игра. Личка способен бороться за первую четвёртку, он сто процентов сможет поднять команду. Молодые игроки могут при нём прогрессировать, но сегодня была лишь первая игра. Я думаю, что во втором туре они уже победят. Четыре-пять матчей понадобится, чтобы команда полностью уже понимала требования Лички», — цитирует Петржелу Metaratings.

В матче второго тура 29 июля «Динамо» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов».