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Газзаев жестко раскритиковал Личку после его дебютного матча в «Динамо»

Московский клуб уступил «Краснодару» (1:3) в первом туре РПЛ.
21 июля 2023 23:51
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев раскритиковал главного тренера «Динамо» Марцела Личку после матча первого тура чемпионата России против «Краснодара».

«Обороны просто нет, это какой‑то проходной двор! Они должны были минимум пять‑шесть мячей пропускать. Тренерскому штабу нужно провести глубочайший серьезный анализ. Игра просто ужасная!» - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что в первом туре РПЛ «Краснодар» победил московское «Динамо» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. У бело-голубых на 61-й минуте гол забил Федор Смолов.

В матче второго тура «Динамо» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Краснодар» у себя примет «Сочи».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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