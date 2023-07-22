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«ПСЖ» не взял Мбаппе в предсезонное турне в Японию

Ранее сообщалось, что клуб ради давления на Мбаппе готов посадить его на скамейку запасных.
22 июля 2023 00:08
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не вошел в заявку команды на предсезонное турне по Японии, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов Франции.

Команда отправится в Японию в субботу. Для участия в предсезонных матчах отобрано 29 футболистов «ПСЖ». Среди них - 16-летний брат Килиана Мбаппе Итан.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хотел бы отработать свой контракт с «ПСЖ» до конца срока действия, который рассчитан до лета 2024 года. Тем не менее, он отказался от опции продления до 2025 года.

В связи с этим руководство «ПСЖ» высказывало опасения, что игрок намерен покинуть клуб следующим летом бесплатно в статусе свободного агента. Среди вероятных вариантов продолжения карьеры чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции – переход в мадридский «Реал».

Также отмечалось, что клуб ради давления на Мбаппе готов посадить его на скамейку запасных.

источник: ФК «ПСЖ»
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