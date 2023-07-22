Месси забил победный гол на 94-й минуте своего дебютного матча за «Интер Майами»

Аргентинский форвард Лионель Месси провел дебютный матч за «Интер Майами».

Отметим, что несколько часов назад клуб MLS сыграла с мексиканским «Крус Асуль» на групповом этапе турнира Leagues Cup.

«Интер Майами» одержал победу со счетом 2:1. В составе американской команды первый гол забил хавбек Роберт Тэйлор. Финский футболист отличился на 44-й минуте. На 65-й «Крус Асуль» сравнял счет, благодаря точному удару Уриэля Антуна.

Месси вышел на поле на 54-й минуте. Аргентинец принес «Интер Майами» победу после удара со штрафного на 94-й минуте.

Следующим соперником «Интер Майами» будет «Атланта». Игра пройдет 26 июля.