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«Динамо» не смогло оформить трансфер мексиканца Чавеса из-за санкций со стороны США

До этого момента «Пачука» уже достигла договоренности с московским клубом о переходе 27-летнего полузащитника.
«Динамо» не смогло оформить трансфер мексиканца Чавеса из-за санкций со стороны США
22 июля 2023 08:19
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Стало известно, что мексиканский клуб «Пачука» прекратил переговоры с московским «Динамо» о подписании полузащитника Луиса Чавеса. Об этом сообщает журналист FOX Sports Рубен Родригес.

Отмечается,что «Пачука» отказалась вести какие-либо переговоры с российским клубом из-за санкций США в отношении российского банковского сектора. Обсуждения прекратились после того, как не нашелся банк, который гарантировал бы своевременную оплату трансфера.

Напомним, до этого момента «Пачука» уже достигла договоренности с московским клубом о переходе 27-летнего хавбека.

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