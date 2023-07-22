«Динамо» не смогло оформить трансфер мексиканца Чавеса из-за санкций со стороны США

Стало известно, что мексиканский клуб «Пачука» прекратил переговоры с московским «Динамо» о подписании полузащитника Луиса Чавеса. Об этом сообщает журналист FOX Sports Рубен Родригес.

Отмечается,что «Пачука» отказалась вести какие-либо переговоры с российским клубом из-за санкций США в отношении российского банковского сектора. Обсуждения прекратились после того, как не нашелся банк, который гарантировал бы своевременную оплату трансфера.

Напомним, до этого момента «Пачука» уже достигла договоренности с московским клубом о переходе 27-летнего хавбека.