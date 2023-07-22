Президент Франции Макрон давит на Мбаппе ради соглашения игрока с «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон снова оказывает давление на нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом информирует El Debate.

По данным источника, глава страны хочет, чтобы 24-летний футболист провел в парижском клубе еще один сезон с прицелом на домашнюю Олимпиаду–2024.

Ранее стало известно, что форвард отказался от опции автоматического продления контракта со столичным клубом и летом 2024 года может стать свободным агентом.

К слову, в прошлом сезоне Мбаппе провел 34 матча за «ПСЖ» в чемпионате Франции, забил 29 мячей и отдал пять результативных передач.