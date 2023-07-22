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«Урал» — ЦСКА: во сколько начнется матч первого тура РПЛ, где смотреть онлайн трансляцию

Новый сезон чемпионата России стартовал в пятницу, 21 июля.
22 июля 2023 08:58
автор: Александр Поволоцкий

В субботу, 22 июля, пройдет матч 1-го тура РПЛ, в котором «Урал» примет ЦСКА.

Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 13:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада судей во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.

Отметим, что в прошлом сезоне «Урал» и ЦСКА провели шесть очных поединков (четыре из них - в розыгрыше Кубка России). В четырех матчах победу праздновали армейцы, еще две игры завершились вничью.

По итогам минувшего чемпионата ЦСКА занял второе место в таблице, а «Урал» финишировал на 11-й строчке.

Добавим, что в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется в 12:55 (мск).

источник: «Советский спорт»
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