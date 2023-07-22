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Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Рубином»

Встреча состоится сегодня, 22 июля.
22 июля 2023 08:59
автор: Степан Шереметьев

Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Рубином».

«Пока «Локомотив» входит в тройку фаворитов РПЛ. Думаю, что «Локомотив» должен победить - учитывая в частности то, как они играли в прошлом сезоне, особенно в концовке. Думаю, счет будет 1:0 или 2:0», - приводит слова бывшего игрока Sport24.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 22 июля, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

источник: Sport24.ru
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