Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотива» с «Рубином»

Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча первого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Рубином».

«Пока «Локомотив» входит в тройку фаворитов РПЛ. Думаю, что «Локомотив» должен победить - учитывая в частности то, как они играли в прошлом сезоне, особенно в концовке. Думаю, счет будет 1:0 или 2:0», - приводит слова бывшего игрока Sport24.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 22 июля, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.