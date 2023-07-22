Месси прокомментировал свой гол в дебютном матче за «Интер Майами»

«Интер Майами» в матче Кубка лиг MLS и MX нанес поражение мексиканскому «Крус-Асуль» со счетом 2:1.

Победу американской команде принес гол аргентинского форварда Лионеля Месси. Нападающий отличился на 90+4-й минуте, ударом со штрафного.

«Для меня и для всей команды было очень важно начать с победы. Мы продолжаем», — написал Месси на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, что семикратный обладатель «Золотого мяча» присоединился к »Интер Майами» после окончания сезона-2022/23 на правах свободного агента. О переходе Месси было объявлено 7 июня.