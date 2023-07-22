Тренер «Интер Майами» сравнил с фильмом дебют Месси за американский клуб

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино дал комментарий после победы над «Крус Асулем» (2:1) в первом туре Кубка лиги.

Победу «Интер Майами» принес аргентинский форвард Лионель Месси, забивший со штрафного на 94-й минуте. Это была дебютная игра нападающего.

«Это было похоже на фильм, который будет крутиться вечно. Это почти так, как будто это было написано… Месси всегда рядом, чтобы написать эти истории», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, 36-летний футболист покинул «ПСЖ» по итогам минувшего сезона и перешёл в американскую команду на правах свободного агента.