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Тренер «Интер Майами» сравнил с фильмом дебют Месси за американский клуб

Аргентинец отличился в матче Крус Асуль» (2:1) в первом туре Кубка лиги.
22 июля 2023 09:19
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино дал комментарий после победы над «Крус Асулем» (2:1) в первом туре Кубка лиги.

Победу «Интер Майами» принес аргентинский форвард Лионель Месси, забивший со штрафного на 94-й минуте. Это была дебютная игра нападающего.

«Это было похоже на фильм, который будет крутиться вечно. Это почти так, как будто это было написано… Месси всегда рядом, чтобы написать эти истории», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, 36-летний футболист покинул «ПСЖ» по итогам минувшего сезона и перешёл в американскую команду на правах свободного агента.

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