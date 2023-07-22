Президент «Урала» Иванов поделился ожиданиями о предстоящем матче с ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался относительно матча его клманды против ЦСКА в 1-м туре РПЛ.

Напомним, что игра в Екатеринбурге состоится 22 июля. Начало встречи - 13:00 по московскому времени.

«Игра все покажет. Мы будем бороться с «армейцами» и играть в футбол. Какое реваншистское настроение после Кубка России? Сейчас стартует новый сезон, будут новые матчи, всё будет по-другому. У ЦСКА нет никаких трансферных проблем. У них большой состав», — цитирует Иванова «Метарейтинг».

Добавим, что сезон стартовал 21 июля. В первой игре «Динамо» уступило дома «Краснодару» - 1:3.