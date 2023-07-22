Спаллетти отказался от выгодного предложения из Саудовской Аравии ради работы с «Ювентусом»

Бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти отказался работать с саудовским «Аль-Ахли».

По данным журналиста Санти Уны, специалист отклонил выгодное предложение с Аравийского полуострова, так как хочет возглавить «Ювентус».

Отмечается, что бывший наставник «Зенит» является приоритетным вариантом для нового спортивного директора туринцев Кристиано Джунтоли.

Напомним, по окончании сезона-2022/23 Спаллетти покинул «Наполи», который привел к чемпионству. По данным СМИ, у него возникли разногласия с президентом клубом Аурелио Де Лаурентисом.