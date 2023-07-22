Кавани хочет разорвать контракт с «Валенсией»

Уругвайский форвард «Валенсии» Эдинсон Кавани планирует покинуть клуб.

Как сообщает на своей странице в соцсети инсайдер Фабрицио Романо, 36-летний футболист ведет переговоры с руководством «летучих мышей» о расторжении соглашения. Контракт истекает летом 2024 года.

Отмечается, что Эдинсон не поедет в предсезонный тур «Валенсии». Нападающий может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс».

Кавани с августа 2022 года провел за «Валенсию» 28 матчей. Уругваец забил семь мячей и отдал две голевых передачи.