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Бекхэм оценил дебют Месси за «Интер Майами»

Форвард отличился в матче с Крус Асуль» (2:1) в первом туре Кубка лиги.
22 июля 2023 09:56
автор: Степан Шереметьев

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм дал комментарий после победы над «Крус Асулем» (2:1) в первом туре Кубка лиги.

Победу «Интер Майами» принес аргентинский форвард Лионель Месси, забивший со штрафного на 94-й минуте. Это была дебютная игра нападающего.

«Сегодня все было очень волнительно для наших болельщиков. Все эти люди, которые пришли сюда, увидели, как Лео выходит на поле, не говоря уже о том, чтобы он совершил», - приводит слова Бекхэма Leagues Cup.

Напомним, 36-летний футболист покинул «ПСЖ» по итогам минувшего сезона и перешёл в американскую команду на правах свободного агента.

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