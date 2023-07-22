Бекхэм оценил дебют Месси за «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм дал комментарий после победы над «Крус Асулем» (2:1) в первом туре Кубка лиги.

Победу «Интер Майами» принес аргентинский форвард Лионель Месси, забивший со штрафного на 94-й минуте. Это была дебютная игра нападающего.

«Сегодня все было очень волнительно для наших болельщиков. Все эти люди, которые пришли сюда, увидели, как Лео выходит на поле, не говоря уже о том, чтобы он совершил», - приводит слова Бекхэма Leagues Cup.

Напомним, 36-летний футболист покинул «ПСЖ» по итогам минувшего сезона и перешёл в американскую команду на правах свободного агента.