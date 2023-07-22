Эракович прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович прибыл в Санкт-Петербург.

Ранее в СМИ появилась информации, должен подписать соглашение с «Зенитом». Фото из Санкт-Петербурга на своей странице в соцсети опубликовала девушка Эраковича.

Отмечалось, что трансфер Страхини обойдётся «Зениту» в 7 миллионов евро. До этого сообщалось о договоренности Эраковича со «Спартаком», но у петербуржцев было приоритетное право.

В прошедшем сезоне защитник провёл 47 матчей и отдал две результативные передачи. Также на счету Эраковича пять игр и один забитый мяч за сборную Сербии.