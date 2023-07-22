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В «Фейеноорде» работают над трансфером полузащитника «Динамо» Захаряна

Контракт хавбека с бело-голубыми рассчитан до 2024 года.
В «Фейеноорде» работают над трансфером полузащитника «Динамо» Захаряна
22 июля 2023 10:36
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

В «Фейеноорде» прокомментировали информацию о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Наш клуб по-прежнему занят привлечением полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна. Приход россиянина и других игроков этим летом возможен, но «Фейеноорд» хочет платить приемлемую и конкурентоспособную цену за футболистов, не более того», - приводит слова представителя пресс-службы нидерландского клуба Sport24.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 15 млн евро. Контракт 20-летнего россиянина с бело-голубыми рассчитан до середины 2024 года.

источник: Sport24.ru
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