Чемпион мира Буффон принял решение завершить карьеру

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон в ближайшее время завершит профессиональную игровую карьеру.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Джанлука Ди Марцио, 45-летний футболист ожидает момента, когда сможет сделать официальное объявление.

Отметим, что Джанлуиджи за свою карьеру играл лишь за три команды. Вратарь выступал за «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ». Буффон выиграл 29 трофеев, став десятикратным чемпионом Италии.

В минувшем сезоне Буффон провел 19 матчей, в которых пропустил 24 гола и пять раз оставил в неприкосновенности.