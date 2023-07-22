Легенда «Спартака» Гаврилов рассказал о своем восстановлении после перенесенного инсульта

Экс-футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своем восстановлении после перенесенного инсульта.

«Второй день нахожусь в институте головного мозга. Окончание реабилитации по расписанию стоит предварительно до 7 августа. Потом определят, есть ли у меня успехи. Может быть и такое, что дальше отправят восстанавливаться», - приводит слова бывшего игрока Sport24.

Напомним, Гаврилов-старший перенёс инсульт 30 мая. 7 июня его прооперировали, а 23-го числа перевели в реабилитационный центр.

Ранее сообщалось, что после болезни у Гаврилова нарушилась речь и работа рук.