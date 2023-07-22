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«Локомотив» – «Рубин»: во сколько начало, где покажут матч 1-го тура РПЛ

Собрали всю актуальную информацию.
«Локомотив» – «Рубин»: во сколько начало, где покажут матч 1-го тура РПЛ
22 июля 2023 11:14
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 22 июля, «Локомотив» сыграет с казанским «Рубином» в матче 1-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Москве на «РЖД Арене» и начнется в 17.30 мск, а главным арбитром выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Следить за ходом противостояния можно будет в прямом эфире «Матч ТВ» или на его официальном сайте. Трансляция платная и составляет 149 рублей.

Напомним, в прошлом сезоне РПЛ «Локо» занял 8-е место, а «Рубин» выступал в ФНЛ и досрочно оформил себе путевку в высший дивизион.

источник: «Советский спорт»
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