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Мартынович надеется, что «Рубину» удастся вновь закрепиться в РПЛ

Новый сезон стартовал 21 июля.
22 июля 2023 11:20
автор: Александр Поволоцкий

Белорусский защитник «Рубина» Александр Мартынович назвал цели казанской команды в новом сезоне РПЛ.

Напомним, что в минувшем сезоне клуб из Казани выступал в Первой лиге.

«Очень хочется, чтобы после возвращения нам удалось уверенно закрепиться в премьер-лиге. И финишировать как минимум в середине таблицы. У нас неплохая команда, но нам есть, в чем прибавить. Не надо питать иллюзий, что мы после выхода из Первой лиги сразу же заскочим на высокое место в РПЛ. Но хочется быть максимально конкурентноспособными», - приводит Sport24 слова Мартыновича.

Сегодня «Рубин» сыграет в первом туре с «Локомотивом». Игра в Москве начнется в 17:30.

источник: Sport24.ru
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