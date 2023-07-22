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«Урал» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 1-го тура РПЛ

Встреча начнется в 13.00 мск.
22 июля 2023 11:59
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 22 июля, «Урал» примет московский ЦСКА в матче 1-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 13.00 по столичному времени. За час до начала игры команды представили стартовые составы.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Юшин, Каштанов.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Мухин, Чалов, Заболотный.

В прошлом сезоне «Урал» финишировал на 11-й строчке, а команда Владимира Федотова заняла 2-е место.

источник: «Советский спорт»
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