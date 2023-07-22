Кавазашвили: Черчесов заслужил остаться в Европе

83-летний экс-футболист Анзор Кавазашвили, выступавший за московский «Спартак» на позиции голкипера, поделился мнением о дальнейшей карьере Станислава Черчесова.

«Черчесов заслужил право называться одним из лучших тренеров Европы. Обязательно какая-то европейская команда сделает ему предложение. Он будет выбирать и останется в Европе. Если сравнить этот футбол с нашим, то там более чётко определены функции контрактных отношений, поведение футболистов на поле и в жизни. Черчесов жёсткий по характеру, дисциплинированный. Думаю, что он останется там», — заявил Кавазашвили в интервью «Чемпионат».

Напомним, Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера «Ференцвароша» после вылета команды из Лиги чемпионов.