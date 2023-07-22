Япония разгромила Замбию в матче женского чемпионата мира

Подошел к концу матч первого тура группы С женского чемпионата мира по футболу, в котором Япония сыграла против Замбии.

Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу японской сборной.

В концовке первой половины матча Ината Миязава открыла счет. На 55-й минуте Мина Танака удвоила преимущество Японии. Далее Ината Миязава довела счёт до разгромного. Четвертый гол в ворота Замбии забила Дзюн Эндо. Окончательный счет в матче установила Рико Уэки, успешно реализовав одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, Япония возглавила группу C, в которой также играют сборные Испании и Коста-Рики. Очный матч этих команд состоялся вчера, 21 июля, и завершился победой испанской сборной со счётом 3:0.