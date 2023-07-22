Дивеев в ближайшее время отправится в Германию на операцию на голеностопном суставе

Эдуард Безуглов, занимающий должность руководителя медицинского департамента ЦСКА, поделился информацией о состоянии здоровья травмированных игроков столичных армейцев.

«Сегодня в игре против «Урала» недоступными для тренерского штаба по медицинским показателям будут шесть футболистов: Агапов, Дивеев, Обляков, Карраскаль, Яковлев и Глебов. К сожалению, травма, которую Дивеев получил в матче с «Зенитом» за Суперкубок России требует оперативного вмешательства. В ближайшее время он полетит в Германию в сопровождении врача команды. В ближайшие дни будет выполнена операция на голеностопном суставе. Сразу после её окончания мы расскажем о результатах и сроках восстановления», — заявил Безуглов в телеграм-канале ЦСКА.

В сезоне-2022/2023 в составе ЦСКА Игорь Дивеев принял участие 27 матчах, в которых отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в семь с половиной миллионов евро.