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Испанский тренер «Спартака» Абаскаль признался, что провел отпуск в Подмосковье

Специалист возглавил московский клуб в 2022 году.
22 июля 2023 12:50
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, где провел летний отпуск с женой.

«Мы отдыхали в месте, которое расположено в 70 километрах от стадиона «Спартака». Говорю так, потому что других ориентиров в Москве у меня нет. Мы гуляли по лесу на свежем воздухе, ели блюда русской кухни», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, что завтра, 23 июля, «Спартак» начнет новый сезон чемпионата России домашним матчем против «Оренбурга». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

источник: ФК «Спартак»
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