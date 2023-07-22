Испанский тренер «Спартака» Абаскаль признался, что провел отпуск в Подмосковье

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил, где провел летний отпуск с женой.

«Мы отдыхали в месте, которое расположено в 70 километрах от стадиона «Спартака». Говорю так, потому что других ориентиров в Москве у меня нет. Мы гуляли по лесу на свежем воздухе, ели блюда русской кухни», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, что завтра, 23 июля, «Спартак» начнет новый сезон чемпионата России домашним матчем против «Оренбурга». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.