Артём Дзюба назвал «Зенит» главным фаворитом нового сезона чемпионата России

34-летний российский футболист Артём Дзюба, выступающий за «Локомотив» на позиции нападающего, поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«Наша задача — идти от игры к игре, то есть каждый матч для нас — определённый финал, нам нужно в каждой игре отдавать максимум и как можно выше подниматься. У нас очень большие амбиции, но, чтобы про них говорить, нужно это подкрепить делом. Фавориты? Понятно, «Зенит». Команда, которая пять раз подряд чемпион, уже главный фаворит. Помимо них, конечно же, ЦСКА и «Спартак». Думаю, эта тройка и мы, «Локомотив» — те, кто будет претендовать на высокие места», — цитирует Дзюбу официальный сайт железнодорожников.

Напомним, Артём Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В составе санкт-петербургской команды он четыре раза выигрывал чемпионат России.