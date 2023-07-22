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Абаскаль рассказал, какие трансферы ждет летом от руководства «Спартака»

Завтра, 23 июля, московский клуб начнет новый сезон чемпионата России домашним матчем против «Оренбурга».
22 июля 2023 13:14
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сообщил о трансферных задачах красно-белых на летнее дозаявочное окно.

К слову, «Спартак» уже приобрел конголезского нападающего Тео Бонгонда и парагвайского полузащитника Хесуса Медину.

«Ждете трансферов в оборону. Все еще жду, верно. Ппотому что Томаш получил очень серьезное повреждение и долго будет восстанавливаться. И нам необходимо найти ему замену», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба красно-белых.

Напомним, что завтра, 23 июля, «Спартак» начнет новый сезон чемпионата России домашним матчем против «Оренбурга». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

источник: ФК «Спартак»
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