«Урал» – ЦСКА: хозяева открыли счёт в матче

В эти минуты в Екатеринбурге проходит матч первого тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА.

Отметим, что на 21-й минуте матча екатеринбуржцы вышли вперед усилиями Тимура Аюпова, отличившегося головой после подачи с углового.

Автором результативной передачи стал полузащитник «Урала» Александр Юшин.

Напомним, встречу обслуживает бригада судей во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.

По итогам минувшего чемпионата ЦСКА занял второе место в таблице, а «Урал» финишировал на 11-й строчке.