Агент Тюкавина назвал условия, при которых игрок подпишет новый контракт с «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкававина, прокомментировал возможное подписание нового контракта своим клиентом с бело-голубыми.

«Сейчас мы не ведем переговоры. Опция выкупа для европейских клубов? Без этого мы даже подписывать не будем. Эта опция и сейчас есть у Кости», - приводит слова агента Sport24.

Отметим, что контракт 21-летнего форварда с бело-голубми рассчитан до 30 июня 2024 года. Также в соглашении прописана опция продления еще на один сезон.