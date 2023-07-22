«Урал» обыгрывает ЦСКА после первого тайма в матче первого тура РПЛ

Завершилась первая половина матча первого тура чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле принимает ЦСКА.

Отметим, что после первого тайма хозяева обыгрывают своего соперника со счетом 1:0. Автором забитого гола стал защитник екатеринбургского клуба Тимур Аюпов, отличившийся головой после подачи углового.

Напомним, встречу обслуживает бригада судей во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.

По итогам минувшего чемпионата ЦСКА занял второе место в таблице, а «Урал» финишировал на 11-й строчке.