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«Урал» обыгрывает ЦСКА после первого тайма в матче первого тура РПЛ

Игра проходит в Екатеринбурге.
22 июля 2023 13:51
автор: Виталий Овсянников

Завершилась первая половина матча первого тура чемпионата России, в котором «Урал» на своем поле принимает ЦСКА.

Отметим, что после первого тайма хозяева обыгрывают своего соперника со счетом 1:0. Автором забитого гола стал защитник екатеринбургского клуба Тимур Аюпов, отличившийся головой после подачи углового.

Напомним, встречу обслуживает бригада судей во главе с Алексеем Амелиным из Тулы.

По итогам минувшего чемпионата ЦСКА занял второе место в таблице, а «Урал» финишировал на 11-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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