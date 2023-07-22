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Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч 1-го тура РПЛ с «Пари НН»

Встреча начнется в 15:15 мск.
Малком не попал в стартовый состав «Зенита» на матч 1-го тура РПЛ с «Пари НН»
22 июля 2023 14:07
автор: Виталий Овсянников
автор фото: РИА Новости

Сегодня, 22 июля, «Пари НН» примет на своем поле санкт-петербургский «Зенит» в матче 1-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 15:15 по московскому времени.

За час до начала игры команды объявили стартовые составы. Отметим, что лидер сине-бело-голубых Малком, который получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, остался на скамейке запасных.

«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Сулейманов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Кассьерра.

Добавим, что матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

источник: «Советский спорт»
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